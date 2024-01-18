Москва, 18 января, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 января провёл встречу с главой группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и председатель совета директоров «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров

Президент попросил Байсарова рассказать о работе компании. Глава ГК, в частности, доложил Путину о завершении строительства двух первых трансграничных транспортных переходов между Россией и Китаем.

«Мы завершили строительство двух первых трансграничных мостовых переходов между Россией и Китаем: это «Благовещенск — Хэйхэ», автодорожный и железнодорожный «Нижнеленинское — Тунцзян», — сказал Байсаров.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2021 года Байсаров доложил Путину о ходе строительства железнодорожного мостового перехода из села Нижнеленинского (Еврейская автономная область) в китайский Тунцзян. Проект сложен, а возведение перехода сильно затруднил ледоход, отметил Байсаров.

В декабре 2023 года на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей Владимир Путин заявил, что своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей.

Провозная способность Восточного полигона железных дорог в 2022 году достигла 158 млн тонн, в ходе реализации II этапа развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей за год был выполнен рекордный объем работ, в 1,8 раза выше, чем годом ранее, сообщали в марте 2023 года в РЖД.