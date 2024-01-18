Москва, 18 января, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В Москве два стоматолога устроили на работе «соревнование» по армрестлингу. Проигравшего врача госпитализировали в больницу со сложным переломом руки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

13 января 23-летнего стоматолога одной из московских клиник Станислава М. госпитализировали с рабочего места в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Молодого врача доставили в больницу на скорой помощи с переломом руки.

«У 23-летнего пациента был диагностирован закрытый винтообразный перелом плечевой кости со смещением отломков. Со слов больного, он получил травму на работе на улице Фадеева, когда боролся на руках с коллегой», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас стоматологу оказывают необходимую помощь. О его травме медики передали информацию в полицию, там начали проверку по данному факту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что профессиональный боксёр Иван Ерхов сломал челюсть посетителю бара в центре Москвы. В отношении спортсмена возбудили уголовное дело.