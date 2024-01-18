Москва, 18 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Самоубийства стали причиной смерти 50 детей и подростков в Москве в 2023 году. Об этом сообщил 18 января ИА Регнум информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседник уточнил, что такие данные Росстат получил от Минздрава и Следственного комитета. По его словам, за год покончили с собой 23 мальчика и 27 девочек.

Самому младшему из тех, кто совершил суицид, ещё не исполнилось десяти лет, самому старшему оставался месяц до совершеннолетия.

Психологи отмечают, что в 14–15 лет подростки более всего склонны к суицидам. Поводом могут стать инциденты, нелепые с точки зрения взрослых.

Так, в Мурманской области 15-летняя школьница перед самоубийством написала записку, в которой обвинила учительницу в недостатке мягкости и терпения. Девочка росла в благополучной семье, со стороны педагогов нареканий к ней не было.

В январе 16-летняя отличница покончила с собой в Москве после того, как вернулась домой нетрезвой с новогоднего мероприятия в школе. Отец пообещал поговорить с ней о вреде алкоголя, но не успел — тело девочки нашли возле дома.

В Брянске ученица восьмого класса попала в реанимацию после попытки суицида. По данным следствия, перед этим девочка поссорилась с родителями.