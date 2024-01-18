Москва, 18 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Количество населённых пунктов в Харьковской области, находящихся под контролем России, достигло 35. Об этом 18 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«На данный момент под контролем России находится 35 населённых пунктов», — сообщили в администрации.

В сентябре глава обладминистрации Виталий Ганчев отмечал, что в Харьковской области под контролем РФ находятся 33 населённых пункта.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Ганчев сообщал, что российские военные освободили от ВСУ пять населённых пунктов в Харьковской области. Он назвал такой результат продвижения российских военных серьёзным показателем. По его словам, продвижение ВС РФ вглубь территории противника происходит достаточно активно.