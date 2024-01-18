Киев, 18 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский разворовывает госбюджет Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос в эфире своего YouTube-канала.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его словам, с 2012 года Зеленский и его приближённые вывели в офшоры порядка 40 млн долларов от вкладчиков «Приватбанка» Игоря Коломойского.

Как отметил Лерос, за четыре года Зеленский заплатил налогов со своих предприятий меньше стоимости автомашины своей супруги, при этом регулярно покупал недвижимость за границей.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Зеленский превратился в аватара группы циничных и жёстких олигархов, занимающих разграблением Украины и передаваемой Киеву западной помощи. По его мнению, Зеленский просто прикрывает преступления этих людей и полностью их устраивает в этой роли. Табачник также подчеркнул, что награбленное направляется в «политически безопасные гавани, которые раскиданы по всему миру».

Редактор Politico Джейми Деттмер написал о том, что с началом специальной военной операции на Украине началась внутренняя коммерческая война. Она состоит в том, что местные элиты во главе с Зеленским занимаются переделом бизнес-сферы. Издание процитировало одного из руководителей коммерческой фирмы в Киеве, который признался, что ни одно из прежних правительств страны не имело в своих руках столько неограниченной власти, при этом с началом СВО она стала неприкасаемой.