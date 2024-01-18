Москва, 18 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Таксист сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известия/Дмитрий Коротаев

Авария произошла на Лобненской улице. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали, о её состоянии не сообщается.

Отмечается, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, в московском районе Строгино водитель Nissan, двигаясь задним ходом, сбил 80-летнюю женщину во дворе дома и уехал с места ДТП. Инцидент произошёл на улице Исаковского. Когда женщина упала, водитель вышел, увидел, что произошло, а затем сел за руль и уехал. Его привлекут к ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.