Москва, 18 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Западу верить нельзя, последние заблуждения на этот счёт у России окончательно исчезли с началом спецоперации на Украине. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Александр Щербак/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

По его словам, заблуждения о Западе и его распахнутых объятиях, о том, что всех объединит демократия, ещё могли оставаться с 1990-х годов.

«Все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя», — подчеркнул Лавров.

Коллективный Запад, по его словам, по-прежнему хочет одного — жить за счёт других и быть умнее всех. При этом факторы, связанные с гибридной, всесторонней агрессией Запада, сыграли свою роль в понимании того, как Россия будет жить дальше.

Как сообщало ИА Регнум, минувший год, по словам Лаврова, показал неприятие геополитических «манер» Запада в мире. России в 2024 году предстоит избавиться от какой-либо зависимости от стран Запада.

Он заявил также, что разговор о перспективах возобновления стратегического диалога России и США невозможен в отрыве от состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом Вашингтон, отметил глава МИД, сделал ставку на своё военное превосходство и создал условия, неприемлемые для России с точки зрения договоров о разоружении.