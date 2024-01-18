Москва, 18 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. США не позволят Европе иметь стратегическую автономию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны заявил, что США хотят хозяйничать в Европе и поэтому пугают европейские страны конфликтом с Москвой. По его словам, США очень беспокоило сближение России с Европой, так как американские власти считали, что «должны быть хозяевами». Европейцев пугали угрозой, якобы исходящей от «злобной России». При этом лидеры в Европе понимали, что воевать с ними Россия не собиралась.

Он добавил, что США раскручивают тему «российской угрозы» для того, чтобы побудить Европу «деньги платить». Вооружённый конфликт на Украине они развязали в 2014 году, чтобы сохранить свой статус в Европе. У России постепенно не осталось другого выбора, кроме как втянуться в конфликт, констатировал Путин.