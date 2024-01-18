Москва, 18 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Руководители узбекских национально-культурных организаций России назвали высказывания главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова невежеством и хамством, а также заявили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации.

Соцсети Усман Баратов

«Мы, руководители узбекских национально-культурных организаций России, решительно осуждаем провокационные поступки гражданина Баратова У. А. Личное мнение частного лица — именно так нужно определять лицо, незаконно позиционирующее себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации», — говорится в их письме, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

В нём отмечается, что слова Баратова даже отдалённо не отражает мнение как узбекских национально-культурных организаций, так и обычных российских граждан с узбекской этнической принадлежностью. Руководители узбекских диаспор подчеркнули, что сегодня, когда воины героически сражаются с нацизмом в зоне СВО, любая «ирония» в их сторону является недопустимой и преступной.

По их мнению, провокации Баратова — это невежество и хамство, переходящее все грани нравственности, благоразумия и закона, и они должны получить свою правовую оценку и меру наказания.

«Уверены, что с моральной точки зрения он будет держать ответ в первую очередь перед воинами-узбеками, участниками СВО», — сказано в письме.

Авторы письма отметили также, что российские этнические узбеки в абсолютном своём большинстве осознают себя гражданами страны, ставя на первое место свою принадлежность к российскому обществу.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские военкоры обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники». Глава землячества выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации. Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана. Военкоры при этом отмечали, что между моментом публикации (16 декабря) и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны Баратова и представить доклад о ходе расследования. Его будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета.