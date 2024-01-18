Москва, 18 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Театральный критик и драматург Валерий Семёновский скончался на 72-м году жизни, сообщили 18 января в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Не стало Валерия Оскаровича Семёновского. Замечательный, блестящий театральный критик и драматург, создатель и главный редактор театрального журнала «Московский наблюдатель», который в 90-е собрал почти всех мэтров российской театральной критики и театроведения и одновременно дал площадку молодым, публиковавшим здесь свои первые статьи», — отметили в ГИТИС.

Преподавая в ГИТИС, Семёновский успел выпустить курс магистров-драматургов, напомнили в институте. Семёновский был блестящим полемистом, выдающимся редактором, учителем многих театральных критиков, добавили в ГИТИС.

Осведомлённый источник ИА Регнум в правоохранительных органах сообщил, что полиция не обнаружила признаков насильственной смерти Семёновского. Смерть была зафиксирована накануне, 17 января. Поскольку тело Семёновского было обнаружено в его квартире, полиция проводит проверку.

Семёновский родился в 1952 году. Он является заслуженным деятелем искусств России, лауреатом премии имени Александра Кугеля и премии «Театральный роман». Семёновский — автор пьес «Беспечный гражданин» (1985), «Кошмарные сновидения Херсонской губернии» (1987), «Арто и его двойник» (2001).