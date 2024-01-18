Уфа, 18 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Власти Башкирии отчасти несут ответственность за ситуацию с массовыми беспорядками, возникшими после суда над Фаилем Алчиновым (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов). Об этом глава республики Радий Хабиров заявил 18 января в Telegram-канале.

По его словам, люди до конца не поняли, кем является Алчинов и его сторонники, поэтому власти покажут их истинное лицо. Хабиров добавил, что примет участие в этой активной работе.

«Где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей», — написал Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что Алчинов входил в «Башкорт» (признанная экстремистской организация, деятельность которой запрещена в РФ), и подчеркнул свою нетерпимость к экстремизму и попыткам расшатывать ситуацию в регионе. Некоторых руководителей организации также привлекали к ответственности, напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Баймакский районный суд приговорил Алчинова к четырём годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. По данным следствия, он на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил выходцев с Кавказа и из стран Средней Азии. После суда в городе Баймак вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали несколько человек, включая правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело. Шестеро участников беспорядков решением суда отправлены под арест на срок до 13 суток.