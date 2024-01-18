Москва, 18 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Российские и белорусские спортсмены, отобравшиеся и получившие допуск на Олимпиаду в Париже, будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций. Об этом 18 января заявил журналистам официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Lafargue Raphael/ABACA/ТАСС

«Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведёт вторую с участием независимых организаций», — сказал Адамс.

Он добавил, что сейчас МОК находится в процессе поиска и назначения независимых аналитиков, которые проверят каждого из спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. 14 декабря комитет опубликовал релиз, согласно которому лицензии для участия в Играх получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что необходимо внимательно проанализировать условия МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду, и если цель комитета — отсечь спортсменов, претендующих на медали, и «обесточить» сборную России, то ехать российским спортсменам на такие соревнования не стоит.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР не будет финансировать спортсменов, согласившихся выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.