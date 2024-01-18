США, 18 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США на второй срок Дональд Трамп выступил против введения в оборот в Штатах цифрового доллара.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Как ваш президент я никогда не допущу создания цифровой валюты ЦБ. Она даст нашему федеральному правительству абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут их забрать, а вы даже не заметите, что они пропали», — цитирует предвыборное обращение Трампа в Нью-Хэмпшире Bloomberg.

Вопрос внедрения цифровой американской валюты обсуждают в ФРС США, сообщили в финансовом ведомстве. Но там отметили, что не будут вводить цифровую валюту без одобрения Конгресса.

Как сообщало ИА Регнум, экономист из США Нуриэль Рубини допустил закат американского доллара как резервной валюты в течение ближайшего десятилетия. Он считает, что из-за нарастающего противостояния между Пекином и Вашингтоном в мире неизбежно появятся две конкурирующие резервные валюты.

Ранее западные СМИ выдвигали версию о том, что мировому господству американского доллара угрожает китайский юань. Властей Соединённых Штатов предостерегли, что к этому вопросу нужно отнестись серьёзно.