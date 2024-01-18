Ростов-на-Дону, 18 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Об этом Rostov. aif.ru рассказали в ресторане, где он собирался выступить 22 января.

РИА Новости/ Алексей Майшев Алексей Кортнев

«Мероприятие отменено, мы можем предложить обменять билеты на встречу с заслуженным артистом РФ Михаилом Богдасаровым или актёром Антоном Хабаровым», — пояснили в заведении.

О причинах отмены при этом не сообщается.

Ранее отменить концерт лидера «Несчастного случая» в Ростове-на-Дону призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он подчеркнул, что подобных персонажей давно пора лишить работы в нашей стране.

«Мы обязательно обратимся к властям и к хозяину ресторана, чтобы отменили концерт. Кортнев — самый настоящий русофоб. Он зарабатывает деньги здесь, а тратит непонятно на что. На нём уже стоит клеймо предателя», — сказал Бородин.

Как передавало ИА Регнум, в марте выступление Корнева, известного критическим отношением к военной спецоперации России на Украине, запретили власти удмуртского города Воткинска. Кортнев должен был выступить в качестве приглашённой звезды на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend». Концерт планировали провести 9 апреля в музее-усадьбе.

Также сообщалось, что концерт Кортнева в Новосибирске, который должен был состояться 15 февраля, был сорван: сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании. Telegram-каналы писали, что позднее лидера группы задержали представители органов правопорядка, поскольку музыкант якобы показал средний палец сотруднику полиции.

В отношении него возбудили дело об оскорблении представителя власти. Позднее Кортнев публично извинился перед новосибирским полицейским за инцидент. Музыкант заявил, что был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, за что приносит извинения.