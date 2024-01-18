Исламабад, 18 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Пакистан выразил протест Ирану в связи с «неспровоцированным нарушением» его воздушного пространства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра информации, телерадиовещания и по делам парламента Муртаза Соланги, передаёт Radio Pakistan.

AP/TASS

«Правительство подало протест иранским властям в связи с «неспровоцированным нарушением» его воздушного пространства», — приводит издание слова Соланги.

Отмечается, что власти проводят расследование в отношении иранского «незаконного шага».

По словам Соланги, Пакистан примет соответствующие меры с учётом международного законодательства, касающегося суверенитета государства.

Как передавало ИА Регнум, агентство Press TV 16 января сообщило, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и дронами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана.

МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории, в результате которого погибли двое детей и были ранены ещё трое несовершеннолетних.

В МИД Пакистана 18 января сообщили, что Пакистан провёл контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан. Отмечается, что в рамках операции было ликвидировано «несколько террористов». В Иране в результате ракетных ударов со стороны Пакистана погибли семь человек.