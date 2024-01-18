Москва, 18 января, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Западные страны пытаются сохранить безраздельное мировое господство, но наталкиваются на препятствия, в том числе на позицию России, заявил 18 января в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Известия/Алексей Майшев

Россия проявила решимость не допустить ущемления своих интересов великой державы, добавил министр.

«Запад пытается сохранить безраздельное мировое господство, но он наталкивается на всё больше и больше препятствий. Одним из таких препятствий является Россия, которая проявила решимость не допустить ущемления своих интересов, интересов великой державы, интересов одного из мировых цивилизационных центров», — сказал Лавров.

Глава МИД также отметил, что руководители западных стран не хотят допустить перехода к многополярности и тем самым пытаются идти против «естественного, объективного хода истории», пытаясь удержать своё глобальное доминирование.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия намерена продвигать в международных отношениях идеалы правды и справедливости, а одной из главных задач страны в 2024 году станет избавление от любых форм зависимости от западных стран.

Руководители западных стран уже понимают, что совершили ошибку на Украине, но пока не могут эту ошибку признать, отметил также министр. Территории, контролируемые киевским режимом, ждёт, по сути, судьба Афганистана, добавил он.