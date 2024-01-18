Давос, Швейцария, 18 января, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Пекин отклонил просьбу Киева о встрече главы киевского режима Владимира Зеленского с премьером КНР Ли Цзяном в Давосе, ссылаясь на американского высокопоставленного чиновника пишет Politico. Издание отмечает, что решение делегации Китая не встретиться с украинцами больше походит на намеренное нежелание, а не на отсутствие «свободного окна» в расписании.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи», — говорится в статье.

По мнению авторов, отказ делегации КНР от встречи в Давосе 14 января оказался сокрушительным ударом как для Киева, так и лично для Зеленского. Politico делает вывод, что Китай окончательно встал на сторону России в украинском конфликте.

«Наши отношения с Китаем переживают лучший период в мировой истории, это, наряду с Индией, одна из самых быстрорастущих экономик», — подчеркнул 18 января на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сам Зеленский на пресс-конференции заявил, что с радостью бы встретился в Давосе с лидером Китая Си Цзиньпином, а китайский премьер — «не его уровень», и обсуждать что-либо с Ли Цяном глава киевского режима якобы не планировал.

«Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — сказал Зеленский.

Его слова в Telegram-канале 18 января прокомментировал российский политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский не захотел встречаться в Давосе с «каким-то» премьером Китая, поскольку это «не его уровень». А почему же он тогда встретился с каким-то госсекретарем США Блинкеном? По этой «логике», с ним должен был встречаться только сам Кулеба!» — иронизирует Корнилов.

Ранее украинский лидер не раз проводил встречи с иностранными представителями и более низкого ранга, чем премьер КНР.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в швейцарском Давосе выразил сожаление в отсутствии КНР в обсуждении так называемой «формулы мира». Он напомнил, что Пекин не отправил своего представителя ни в Швейцарию, ни на Мальту, где ранее проходила такая же встреча. Он добавил, что Украина продолжит приглашать Китай на такие переговоры.

«Программа Всемирного экономического форума в Давосе явно показала, что проблемы Украины не входят в число приоритетов Запада. Конфликт оказался второстепенной темой после климата, энергетики и социальных проблем», — отмечал 17 января украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, страны Глобального Юга в очередной раз показали Зеленскому, что не поддержат его «формулу мира».

15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что состоявшиеся в Давосе переговоры представителей 83 стран по так называемой «формуле мира» Зеленского являются разговорами ради разговоров. Результата у таких переговоров не может быть хотя бы потому, что в них не участвует Россия, сказал пресс-секретарь президента.