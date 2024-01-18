Ватикан, 18 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Сексуальное удовлетворение без отношений с человеком угрожает личности и может привести к зависимости. Об этом заявил папа Римский Франциск во время выступления с катехизисом, посвящённым пороку похоти.

ТАСС/ Evandro Inetti/ZUMA Press Wire Папа Римский Франциск

Понтифик назвал сексуальные отношения божьим даром, так как в христианстве нет осуждения полового инстинкта, однако предостерёг людей от просмотра порнографии, которая, по его словам, угрожает человеку и может породить формы зависимости.

«Мы должны защищать любовь и выиграть битву против похоти», — сказал он.

В своей речи глава римско-католической церкви указал на то, что целомудрие является добродетелью, которую не следует путать с сексуальным воздержанием. По его словам, любить — значит уважать другого, искать счастье для него и испытывать сочувствие к его чувствам.

«Если любовь не осквернена пороком, влюблённость — одно из самых чистых чувств. Влюблённый человек становится щедрым, с удовольствием дарит подарки, пишет письма и стихи. Он перестаёт думать о себе, чтобы быть полностью спроецированным на другого. Это прекрасно», — заключил понтифик.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря папа Римский Франциск обратился к верующим с благословением «Urbi et Orbi» («К городу и к миру») по случаю Рождества Христова по григорианскому календарю. Он призвал сказать «да» миру и «нет» войне, поскольку войны знаменуют собой «поражение без победителей и непростительную глупость». Понтифик призвал сказать «нет» и оружию, так как его рано или поздно могут использовать в войне из-за человеческой слабости. Он обратил внимание, что его производство и торговля растут, в то время как потраченные на это средства могли пойти на хлеб для голодающих.

Предстоятель католической церкви сообщил, что молится за благополучие людей в Сирии, Йемене, Ливане и на Украине. Помимо этого, он помолился за окончание палестино-израильского конфликта, выразив соболезнования жителям сектора Газа и всего региона.