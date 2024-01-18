Москва, 18 января, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Идеалы правды и справедливости, демократичные отношения в мире — вот что будет продвигать Россия в международных делах в 2024 году. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии за минувший год.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия будет делать всё, чтобы международные отношения стали более демократичными, подчеркнул Лавров.

Москва, добавил он, продолжит продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров назвал близким окружением России ближневосточные страны: Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Он также подчеркнул, что отношения с африканскими странами Россия выводит на подлинно стратегический уровень.

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