Антверпен, Бельгия, 18 января, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В бельгийском городе Антверпен в подвале здания обнаружили работы художников Пабло Пикассо и Марка Шагала, которые похитили в 2010 году в Израиле.

«Краденые картины хранились в подвале здания в городе Антверпен. Одно из них принадлежит кисти Пабло Пикассо и называется Tête, другая — L’homme en prière Марка Шагала. В сумме их стоимость оценивается в 900 тысяч долларов (79 миллионов рублей)», — говорится в сообщении Reuters.

Обе работы похитили в 2010 году у частного коллекционера из Израиля. Вместе с картинами воры украли у него драгоценности на 680 тысяч долларов (60 миллионов рублей). Их в антверпенском подвале вместе с полотнами не оказалось.

При этом кто-то проинформировал полицию о том, что гражданин Бельгии предлагает оба произведения искусства на продажу. Подозреваемого уже задержали. Однако пока нет информации, имеет ли он отношение к похищению картин в 2010 году.

Как передавало ИА Регнум 9 ноября 2023 года, картину Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за 139,364 миллионов долларов. Художник изобразил на полотне французскую модель Марию-Терезу Вальтер в наручных часах. Её называют музой Пикассо. Когда они встретились девушке было 17 лет.