Москва, 18 января, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Ряд ближневосточных государств, в том числе Иран и Турция, относятся к близкому окружению России. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что отношения с африканскими странами Россия выводит на подлинно стратегический уровень.

Как сообщало ИА Регнум, глава российской дипломатии отметил, что 2023 год показал непринятие геополитических «манер» Запада в мире. Что касается России, то в 2024 году ей предстоит избавиться от какой-либо зависимости от стран Запада.

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