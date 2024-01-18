Тегеран, 18 января, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Врио премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает 18 января газета The News International.

AP/TASS Последствия ракетного удара Ирана в иракском Эрбиле

Отмечается, что Какар планировал вернуться поздно вечером 17 января, однако не смог этого сделать из-за расписания рейсов.

Удары Ирана по объектам в Пакистане

Агентство Press TV 16 января сообщило, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и дронами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана. Авторы отметили, что это первый ракетный удар иранских Вооружённых сил по территории Пакистана.

Обозреватели иранского агентства Tasnim, в свою очередь, уточнили, что Вооружённые силы Ирана нанесли удары по двум штабам указанной террористической группировки.

МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории, в результате которого погибли двое детей и были ранены ещё трое несовершеннолетних.

Как указано в сообщении, Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех государств региона, которая требует скоординированных действий. Подобные односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьёзно подорвать двустороннее доверие, говорится заявлении.

Также отмечалось, что временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД, чтобы передать «решительное осуждение этого вопиющего нарушения суверенитета Пакистана».

Власти Пакистана решили временно отозвать своего посла из Ирана. Пакистан также приостанавливает все текущие и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя странами. Отмечается, что Пакистан считает удар Ирана незаконным шагом и Исламабад оставляет за собой право ответить.

Ответ Пакистана

Пакистан провёл контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан, заявили 18 января в МИД Пакистана, добавив, что в рамках операции было ликвидировано «несколько террористов».

Отмечается, что единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности Пакистана и национальных интересов, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу, Пакистан продолжит предпринимать все необходимые шаги для сохранения неприкосновенности своего народа. Власти страны уважают суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, уточнили в МИД страны.

Позже агентство Reuters сообщило, что авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории.

Агентство Tasnim передавало, что Иран потребовал от Пакистана объяснений относительно совершённых Исламабадом ракетных ударов по иранской провинции Систан и Бедуджистан.

В Иране в результате ракетных ударов со стороны Пакистана погибли семь человек. Об этом 18 января сообщил заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезу Мархамати, передаёт агентство Fars в Telegram-канале.

По его словам, в этом происшествии погибли три женщины и четыре ребёнка, не являвшиеся гражданами Ирана.