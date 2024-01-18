Москва, 18 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Теннисисту Аслану Карацеву успешно провели операцию, его восстановление займёт несколько месяцев. Об этом сообщил 18 января президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Алексей Филиппов/РИА Новости Теннисист Аслан Карацев

Карацев 2 января получил травму колена на матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене. Он не смог завершить поединок с австралийцем Джейсоном Кублером и покинул корт на инвалидной коляске.

«Карацева успешно прооперировали. Теперь, думаю, что недель 15 будет лечиться», — сказал ТАСС Тарпищев.

По его словам, спортсмен, скорее всего, восстановится к Открытому чемпионату Франции, который пройдёт с 26 мая по 9 июня. Ранее Тарпищев заявил, что ему «очень обидно» из-за травмирования Карацева.

Как сообщало ИА Регнум, 30-летний Аслан Карацев входит в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он трижды побеждал в турнирах под эгидой организации. Его лучшее достижение на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. На счету теннисиста — серебряная медаль Олимпиады в Токио за выступление в миксте в паре с Еленой Весниной.