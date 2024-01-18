Москва, 18 января, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Звезду сериала «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве с наркотическим средством. Об этом 18 января сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Актер Анатолий Руденко

По его данным, поздно вечером 17 января сотрудники ДПС остановили для проверки такси на улице Антонова-Овсеенко.

Отмечается, что поскольку пассажир такси нервничал, то его также решили досмотреть. В результате был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в пакете находилось наркотическое средство. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Известность российскому актёру театра и кино Анатолию Руденко принесли роли в сериалах «Каменская», «Возвращение Мухтара», «Две судьбы», «Триггер».

Как передавало ИА Регнум, в Москве задержали актёра Богдана Кибалюка, известного по сериалу «Склифосовский» (8-й сезон). Силовики на маршруте патрулирования задержали актёра недалеко от автосалона «Рольф Волгоградский» в районе Остаповского проезда. Это произошло глубокой ночью — приблизительно в 2:30 мск. У Кибалюка нашли, по версии силовиков, наркотическое вещество. Препарат направили на экспертизу, Кибалюка задержали.

Суд в Москве 10 января принял решение о выдворении из России Петара Мартича — вокалиста группы «Пасош». Артиста признали виновным в пропаганде наркотиков.