Лондон, 18 января, 2024, 10:27 — ИА Регнум. В ближайшие недели ожидается официальный визит американской делегации, состоящей из членов Конгресса США, в Тайвань, чтобы выразить поддержку новоизбранному главе администрации республики Лаю Циндэ. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Несколько ведущих законодателей США отправятся в Тайбэй в ближайшие недели в знак поддержки Лай Циндэ, инаугурация которой пройдёт в конце мая», — пишет газета, ссылаясь на источники.

В публикации сказано, что остров собираются посетить главный демократ в подкомитете палаты представителей по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и два других сопредседателя Тайваньской фракции Конгресса — республиканцы Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Отмечается, что вслед за первой делегацией остров посетит «влиятельный республиканский ястреб» Майк Галлахер, который возглавляет двухпартийный комитет палаты представителей по стратегической конкуренции с Китаем.

Вместе с тем, по данным газеты, Тайвань собирается посетить большее количество делегаций во время инаугурации главы администрации острова в следующие месяцы.

«Ожидается, что во время инаугурации, а также в марте или апреле будет больше делегаций, состоящих из представителей Конгресса США, чтобы отметить 45-ю годовщину Закона об отношениях с Тайванем, закона, который обязывает США предоставлять оборонительное оружие Тайваню», — пишет автор статьи.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 13 января, на Тайване состоялись выборы главы администрации и депутатов парламента республики. Так, за пост главы администрации Тайваня боролись 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

Победу одержал лидер правящей партии Лай Циндэ, набрав 40,1% голосов. Он объявил о победе и рассказал своим сторонникам, что поговорил по телефону с оппонентами.

Лай Циндэ 13 января заявил, что Тайвань заинтересован в таком диалоге с материковым Китаем, при котором будет выдерживаться паритет. Он отметил, что глобальный мир и стабильность зависят от мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Позже, 14 января, глава МИД КНР Ван И выразил протест Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». По словам представителя ведомства, Госдеп США опубликовал заявление по поводу выборов, прошедших на китайском острове Тайвань, серьёзно нарушающее принцип «одного Китая», вместе с этим и три совместных китайско-американских коммюнике. Таким образом, США серьёзно нарушили политическое обязательство поддерживать с Тайваньским регионом неофициальные отношения.

Такое заявление, как отметили в диппредставительстве, послало ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня».

Также от Вашингтона потребовали подтвердить на деле, что США не поддерживают независимость Тайваня, а также возможность существования двух Китаев или Китая и Тайваня отдельно.

Ранее, 13 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что позиция РФ по Тайваню не изменилась, Москва считает его неотъемлемой частью Китая.