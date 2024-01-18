Оттава, 18 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, который был обещан Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины. Об этом сообщает канадское издание Globe and Mail, ссылаясь на канадских чиновников.

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«Канадские чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все ещё продолжаются», — сообщило издание.

По его данным, на прошлой неделе глава минобороны Канады Билл Блэр, предположительно, встречался с американским послом в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить его ускорить данный процесс.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CTV сообщил, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада год назад закупила у США для нужд Украины, до сих пор не был поставлен Киеву. По данным минобороны Канады, Оттава планировала передать Киеву систему противоракетной обороны класса «земля-воздух» 10 января 2023 года. Стоимость ЗРК NASAMS оценивают в 406 миллионов долларов. Деньги на эти цели были переведены Вашингтону в марте 2023 года, а правительство США подписало контракт на производство ЗРК с компанией Raytheon.

Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Канады Трюдо и поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним, а также за готовность защищать воздушное пространство Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.