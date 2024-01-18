Махачкала, 18 января, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл в частном доме в Махачкале, в результате погиб ребёнок. Ещё четыре человека пострадали, сообщили 18 января в пресс-службе МЧС Дагестана.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Хлопок газовоздушной смеси, после которого вспыхнул пожар, произошёл в частном жилом доме на улице Газопроводной. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

В МЧС сообщили о пяти пострадавших, трое их которых дети. Их доставили в больницы.

В пресс-службе минздрава республики позже сообщили, что один из пострадавших детей скончался. Другие пострадавшие — родители и двое детей — находятся в крайне тяжёлом состоянии в Ожоговом центре РКБ, у них ожоги 95–100% поверхности тела.

Взрыв произошёл из-за утечки газа, сообщили в пресс-службе управления СК по региону. Организована доследственная проверка. Проверку также проводит прокуратура республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пожар вспыхнул в частном двухэтажном доме в посёлке Юбилейный в Дагестане, огнём было охвачено 150 кв. м. Сотрудники МЧС спасли из дома шестерых детей. Также были эвакуированы двое детей и четверо взрослых, никто не пострадал.