Тегеран, 18 января, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

TASS/Iranian Defence Ministry via ZUMA Press Wire

«Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в МИД Пакистана заявили, что Исламабад провёл контртеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в рамках операции под кодовым названием Marg Bar Sarmachar было ликвидировано «несколько террористов». Сообщается, что единственной целью ударов по объектам в Иране было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана.

В МИД страны также отметили, что Пакистан продолжит предпринимать все необходимые шаги для сохранения неприкосновенности своего народа, власти страны уважают суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран.

Стало известно, что в Иране в результате ракетных ударов со стороны Пакистана погибли семь человек.

Корпус стражей Исламской революции 16 января нанёс удар беспилотниками и баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенной на территории Пакистана. В МИД Пакистана заявили, что страна считает удар Ирана незаконным шагом, Исламабад оставляет за собой право ответить.