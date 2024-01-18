Новосибирск, 18 января, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В подвале гимназии в Новосибирске произошёл пожар, школьников эвакуировали в находящееся рядом здание театра, сообщили 18 января в региональном главном управлении МЧС РФ.

МЧС России. Кадр из видео

«Произошло возгорание в подвальном помещении, где размещалась частная школа по подготовке охранников», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в подвальном помещении открытое горение было ликвидировано. Все ученики эвакуированы и размещены в театре «Красный факел».

В городской мэрии сообщили, что из-за задымления эвакуировали 500 школьников и 30 сотрудников. Никто из детей и учителей не пострадал.

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Как передавало ИА Регнум, 16 января женщина и двое детей погибли в Ордынском районе Новосибирской области из-за пожара.

В ночь на 4 января пожар вспыхнул в деревне Киверичи Тверской области, в доме, где проживала многодетная семья. Родителей в доме не было, трое малолетних детей погибли.

В Дагестане 6 января пожарные успели спасти шестерых детей из горящего дома.