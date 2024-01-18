Брюссель, 18 января, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Ложь украинских журналистов о «причастности» России к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для Москвы, написал в статье для издания Do Rzeczy депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

В материале говорится, что «публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России».

По мнению автора, пытающиеся уличить Россию в ответственности за блокаду проукраинские СМИ дублируют риторику главы киевского режима Владимира Зеленского, это в очередной раз подтверждает узость его мышления.

Как сообщало ИА Регнум, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.

Польского журналиста Марека Серанта повергла в шок ситуация на границе с Украиной. После возвращения из Киева в Варшаву он лично наблюдал за очередями по обе стороны границы. По его словам, люди вынуждены стоять в очередях по 12 часов, иногда доходит до столкновений или до страшных вещей на дорогах. Огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков, считает журналист. Серант отметил, что к такому развитию событий оказались не готовы ни украинцы, ни поляки.

Правительство Польши 16 января подписало соглашение с грузоперевозчиками, состоящее из семи пунктов. Власти убедили перевозчиков снять блокаду на трёх КПП с Украиной до 1 марта этого года.

Госпогранслужба Украины 17 января сообщила о снятии блокады польскими грузоперевозчиками на основных приграничных контрольно-пропускных пунктах.