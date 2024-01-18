Луганск, 18 января, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Эвакуированные Украиной жители Харьковской области не выходят на связь с родными. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

ТАСС/ EPA

Он отметил, что после начала эвакуации жителей украинской властью с территории Харьковской области родственники, которые в большей степени находятся на территории России, потеряли с ними связь.

Как уточнил эксперт, последнее, что сообщали эвакуированные жители, что у них якобы в целях безопасности представители МВД Украины отобрали мобильные телефоны и другие гаджеты для связи.

«Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше», — заявил Марочко.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что из Купянского района Харьковской области, подконтрольной Киеву, эвакуируют людей. Такое решении местные власти приняли на фоне активного продвижения российских военных на этом направлении. Ранее власти не исключили объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населённых пунктов. Это может затронуть 12 тысячах граждан.

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС России продвигаются вперёд и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на купянском направлении. Он отметил, что Купянск — это мощная железнодорожная станция, которая позволит российским войскам спокойно перебрасывать силы и средства вдоль всего фронта.