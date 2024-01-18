Кембридж, США, 18 января, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Учёные-астрономы обнаружили старейшую из когда-либо наблюдавшихся чёрных дыр, датируемую зарождением Вселенной. Об открытии сообщается на сайте Кембриджского университета, проводившего исследование.

NASA. ESA. and G. Bacon (STScI) Чёрная дыра

«Международная команда использовала космический телескоп «Джеймса Уэбб» для обнаружения чёрной дыры, которая образовалась через 400 млн лет после Большого взрыва, более 13 млрд лет назад», — заявили исследователи.

Массивность чёрной дыры, в несколько миллионов раз превышающая массу Солнца, поставила под сомнение предположения о формированиях и росте чёрных дыр. Вселенной ещё не было миллиарда лет, когда была обнаружена эта дыра.

Как сообщало ИА Регнум, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал, что мощные вспышки на Солнце, приводящие к нарушению связи и нарушениям в работе электросетей на Земле, будут продолжаться вплоть до 2025 года, так как сейчас Солнце проходит период высокой активности.

Нет никаких оснований полагать, что частица «Аматэрасу», которую обнаружили астрофизики из проекта Telescope Array, может иметь искусственное происхождение. Об этом заявил профессор, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.