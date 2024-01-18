Наступивший 693-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован очередной попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа территории Московской и Ленинградской областей, а также некоторых других территорий. ВСУ запустили два дрона 18 января около 01:30 по московскому времени, информирует Минобороны РФ. Уточняется также, что один БПЛА был уничтожен, а другой — перехвачен.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Накануне вечером около 21:30 мск три украинских беспилотника были перехвачены над территорией Брянской области, сообщило ранее оборонное ведомство. Помимо этого дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты, запущенные ВСУ с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление», — проинформировал Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Ешь один дрон, летевший на Москву, был сбит в городском округе Подольск, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

Оповещение ракетной опасности утром 18 января запускалось в Белгороде.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Тем временем российские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 при поддержке артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Кроме артиллерии ВДВ, в операции применялись FPV-дроны и квадрокоптеры, которые сбрасывали гранаты на позиции украинских боевиков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.