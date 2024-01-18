Киев, 18 января, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался от поездки в Париж «по соображениям безопасности». Об этом он сообщил журналистам 17 января.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Отмечается, что Умеров и его французский коллега Себастьян Лекорню должны были при встрече в Париже запустить «артиллерийскую коалицию», а также побывать на промышленных объектах Франции.

«Умеров отменил запланированный на 18 января визит во Францию «по соображениям безопасности», — написали СМИ.

Теперь же Умеров и Лекорню будут сотрудничать по видеосвязи.

Как передавало ИА Регнум, Украина и Франция создают «артиллерийскую коалицию», которая начнёт работать в январе 2024 года, сообщила 24 декабря пресс-служба украинского минобороны.

В ведомстве заявили, что пока в коалицию входит только Франция, но потом к ней могут присоединиться другие государства, желающие помочь Украине. Киев рассчитывает получать от Парижа самоходные артиллерийские установки Caesar и боеприпасы к ним.

При этом Себастьян Лекорню по прошествии времени и на основании аналитики событий признал, что контрнаступление киевской армии безрезультатно провалено и якобы конфликт на Украине «замораживается».