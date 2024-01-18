ДНР, 18 января, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Российские десантники при поддержке артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска, сообщили журналистам в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Подчёркивается, что на донецком направлении десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ со скоплением пехоты. Кроме артиллерии ВДВ, в операции применялись FPV-дроны и квадрокоптеры, которые сбрасывали гранаты на позиции украинских боевиков. Российские военные смогли подавить украинские огневые точки и нарушить их систему управления.

В Минобороны добавили, что после занятия украинского опорника штурмовики провели его полную зачистку.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин назвал главной задачей безопасности полное освобождение территории республики. Подводя итоги 2023 года, он отметил знаковую зачистку Артёмовска, Соледара и Марьинки. Соледар освободили от украинских националистов в январе 2023 года, Артёмовск — 20 мая, о полном взятии города Марьинки в Минобороны сообщили 25 декабря.

Российские экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении. После выполнения задания лётчики вернулись на аэродром базирования. Все поставленные цели были успешно поражены.