Киев, 18 января, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский виновен в растрате бюджета страны. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала, аргументируя фактами и цифрами, вскрывая, как он выразился, «двойные стандарты» Зеленского.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам политика, с 2012 года Зеленский и его окружение вывели в офшоры 40 млн долларов от вкладчиков «Приватбанка» Игоря Коломойского.

При этом Лерос отметил, что за четыре года Зеленский заплатил налогов со своих компаний меньше стоимости автомобиля своей супруги. Зато недвижимость за границей покупал регулярно — на средства госбюджета.

В этой связи заявление Зеленского о том, что украинские мужчины должны сами вернуться на Украину из-за границы, чтобы платить налоги, по мнению парламентария, вызывает отторжение соотечественников.

«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?» — задался вопросом депутат.

По словам Лероса, две трети украинских предпринимателей потеряли доходы.

Как сообщало ИА Регнум, инициация досудебного расследования о возможной госизмене Владимира Зеленского по инициативе Гео Лероса свидетельствует о продолжающихся внутриполитических спорах и конкуренции между правящей партией и оппозицией. Об этом рассказал политический аналитик Владимир Джаралла.

Зеленский и его окружение, нынешнее и бывшее, должны быть допрошены как главные фигуранты дела о якобы назначении агентов ФСБ в спецслужбу. По мнению Лероса, эти назначения привели к гибели украинцев.

В марте 2023 года депутат Лерос обвинил президента Украины в огромных хищениях при закупках вооружений. Он отмечал, что при покупке болгарских снарядов была крупная переплата, в ходе чего €170 млн «ушли кому-то в карман».