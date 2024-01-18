Вена, 18 января, 2024, 06:21 — ИА Регнум. В Австрии опасаются, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину, заявил 17 января глава компании OMV Альфред Штерн в интервью газете Die Presse.

Gazprom.ru Транзит газа

«Мы считаем, что существует большой риск. И компаниям в России и на Украине придётся подписать новый контракт на газопровод в конце 2024 года», — сказал он.

Он указал на то, что газопровод пролегает через страну, которая находится в состоянии конфликта, поэтому риск высок. В связи с этим австрийцы подготовились и застраховались от него путём диверсификации, добавил Штерн.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Альфред Штерн заявил, что австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит приобретать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции. Компания намерена получать газ от Газпрома, пока российская госкорпорация будет его поставлять, сказал он.

В конце октября 2023 года глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Киев отказался продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. При этом спикер добавил, что на Украине не разрывают контракт сейчас только из-за европейских партнёров.

В вопросе продолжения транзита газа через Украину после 2024 года будет учитываться спрос со стороны конечных потребителей, подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, российские компании стараются выполнять обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов вне зависимости от политической конъюнктуры.

Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину поступает в государства Центральной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.