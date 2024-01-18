Киев, 18 января, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Украина нуждается в прямом вмешательстве натовской армии в конфликт с Россией, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

«Я считаю, с точки зрения украинца, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в военных действиях», — сказал бывший дипломат в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL.

Чалый полагает, что именно такой шаг может положить конец военному конфликту в Европе. Самостоятельно Украина неспособна преодолеть конфликт «на истощение» с Россией, как желает Запад. Украина в разы уступает РФ в населении, нет возможности перенести свои заводы в места недосягаемости для российских ракет, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за выходящего за пределы Украины конфликта. По мнению главы Белого дома, РФ якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, следовательно, повышаются риски вовлечения США в конфликт. Он призвал Конгресс действовать безотлагательно, иначе Вашингтон не сможет оказывать ВСУ военную помощь.

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