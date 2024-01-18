Вашингтон, 18 января, 2024, 05:24 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах подтвердили атаку на ракетные установки хуситов в Йемене. Соответствующее заявление 17 января сделало Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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«Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ракетные установки представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

Удары по объектам хуситов предпринимались с целью снижения их возможности продолжать «безответственные нападения» на международное судоходство в Красном море, добавили в CENTCOM.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января США нанесли четвёртую серию ударов по целям хуситов в Йемене. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah указал, что атака велась по провинциям Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда. Минимум трижды совершались удары на объекты хуситов в лагере Аль-Карн к югу от города Дамар. Также взрывы звучали около аэропорта Ходейды. Информация о погибших и разрушениях не приводится.

В этот же день командование ВС США своим заявлением подтвердило обстрел у берегов Йемена американского торгового судна. Сухогруз Genco Picardy получил «некоторые повреждения», при этом экипаж не пострадал. Судно было атаковано хуситами в Аденском заливе ударным беспилотником.