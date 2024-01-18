Вашингтон, 18 января, 2024, 04:54 — ИА Регнум. На Украине проводятся исследования психоделического препарата «ибогаин», который произведён с помощью американской НКО. Вещество повышает боеготовность, незначительно действует при черепно-мозговых травмах. Об этом сообщил политический комментатор, американский писатель Райан Грим изданию Intercept со ссылкой на специалистов.

customs. gov.ru Брикеты с наркотиком

Автор написал, что украинцы в зоне боевых действий экспериментируют с ибогаином, часто используемым для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, для лечения черепно-мозговых травм и повышения боевой готовности.

Отмечается, что глава американской НКО «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков» Рик Доблин заявил, что ибогаин получают из Африки для военных исследований на Украине.

По мнению украинского психолога Алексея Скиртача, ВСУ нужно «как можно больше ибогаина».

Ибогаин, как и марихуана, является наркотиком Списка 1 в США.

Как сообщало ИА Регнум, командиры ВСУ на позициях под Артёмовском предлагали рядовым наркотические вещества и алкоголь. Об этом рассказала мать погибшей украинской военнослужащей.

В окопах чувствовался страх и безысходность. Все хотели вернуться домой, поэтому пили и глотали всё, что им выдавали, пояснила она.

Боевикам перед атакой в районе Времевского выступа командование выдавало наркотики. Об этом рассказал сам украинский военный российским бойцам, когда попал в плен. Он также отметил, что эти психотропные вещества притупляют чувство страха, добавляют уверенности в себе.

Ещё один военнопленный ВСУ рассказал, что в его подразделении много наркоманов с многолетним стажем употребления запрещённых веществ. Он утверждал, что у украинских военных достаточно возможностей получить наркотики на фронте.