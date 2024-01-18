Вашингтон, 18 января, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Западной коалиции во главе с США стоит радоваться сдержанной реакции России на их провокации, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

clubfactov.ru Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

«США хотят Россию спровоцировать. Для нас хорошая новость, что русские говорят «нет, спасибо» и проявляют невероятную сдержанность. И думаю, что они будут продолжать в том же духе», — сказал он.

Также американский офицер прокомментировал статью немецкого издания Bild, где приводится сценарий конфликта между Россией и НАТО. Макгрегор назвал эти планы «островом фантазий».

Он считает, что данная публикация может лишь подогревать враждебность немцев к России. На самом деле в Москве настроены на мирные отношения с Западной Европой. Европейцам пора осознать происходящее, подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, издание Bild, ссылаясь на некий документ, утверждает, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению немецкого министерства обороны, может произойти летом 2025 года. Согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО в «день Х» отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера. Наиболее вероятным местом возможного столкновения называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

В Кремле назвали соразмерной реакцию России на беспредел коллективного Запада. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, равносильность необходима в противостоянии провокациям извне. Российский лидер Владимир Путин достаточно твёрд и решителен, чтобы определять внешнюю политику государства, резюмировал Песков.