Киев, 18 января, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Украинское руководство пытается обмануть собственных граждан и занимается популизмом, заявил в интервью каналу Newsroom генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

President.gov.ua Сергей Кривонос

Военный таким образом раскритиковал недавнее утверждение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что в случае истощения запасов оружия ВСУ будут сражаться лопатами.

«Отличная речь пана Кулебы. У меня вопрос, а лопатами обеспечили всё население Украины? И лопата — оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах — это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше», — высказался Кривонос.

Также не нашла поддержку у отставного генерала ВСУ идея украинских властей собирать ударные дроны в каждом доме. Кривонос заявил, что его такое предложение «доводит до бешенства». По его словам, Киеву это нужно для разворовывания бюджета и ухода от наказания ответственных за снабжение ВСУ беспилотниками.

Кроме того, Кривонос обвинил Киев в попытке обмануть украинцев и бросить собственный народ в «мясорубку» военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января отставной украинский генерал Сергей Кривонос в телеэфире признал успехи российской армии на купянском направлении. Он отметил, что ВС России продвигаются вперёд и в случае необходимости могут взять под контроль железнодорожный узел под Купянском. Это позволит российским войскам спокойно перебрасывать силы и средства вдоль всего фронта, подытожил эксперт.

В начале января Кривонос заявил, что ВСУ провалили план атаковать Россию миллионами дронов. Он обвинил руководство украинского министерства цифровой трансформации в обмане граждан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные в случае, если у них закончится оружие, будут сражаться лопатами. Кулеба предупредил, что «время уходит» для принятия Конгрессом США нового соглашения о финансировании военной помощи киевской армии.