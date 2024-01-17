Вашингтон, 18 января, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Единое командование в составе Вооружённых сил США своим заявлением подтвердило в соцсети X обстрел у берегов Йемена американского торгового судна.

Navy.mil Аденский залив

Военные уточнили, что сухогруз Genco Picardy получил «некоторые повреждения», при этом экипаж не пострадал.

Судно было атаковано в Аденском заливе ударным беспилотником.

«Удар был нанесен с территории Йемена, которая подконтрольна хуситам», — признали американские военачальники.

Как сообщало ИА Регнум, поддерживающее Иран йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на ещё один американский корабль в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций ВМС США и Великобритании. Об этом заявил в эфире телеканала Al-Masirah представитель йеменского движения Яхья Сариа.

15 января хуситы подтвердили ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Военный представитель йеменского движения Яхья Сариа отметил, что попадание было прямым. Все американские, британские корабли и подразделения, участвующие в военной агрессии против Йемена, расцениваются как «вражеские цели», подчеркнул он.