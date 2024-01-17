Вашингтон, 18 января, 2024, 02:47 — ИА Регнум. В случае конфискации Западом замороженных российских активов странам, гособлигации которых выкупила Россия, не грозит дефолт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Moody’s и Standard & Poor’s (S&P).

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

Большая часть замороженных резервов России хранится в наличных деньгах и суверенных облигациях Австрии, Канады, Франции, Германии и Великобритании.

«В случае чего, Центральный банк РФ может обратиться в суд ЕС за временными мерами, направленными на сохранение его активов на замороженных счетах до разрешения его иска», — предположил один из экспертов рейтингового агентства Moody’s.

По заявлению старшего вице-президента Moody’s Торстена Нестманна, рейтинги агентства как правило не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций.

«Мы не будем рассматривать данный сценарий как дефолтный для этих стран», — заявил представитель Moody’s.

Глава отдела суверенных рейтингов Европы, Ближнего Востока и Африки агентства Standard & Poor’s Фрэнк Гилл высказал аналогичное мнение, подтвердив, что подобный сценарий вряд ли будет считаться дефолтом, так как процентные выплаты производятся через платежного агента, который продолжит перечислять их другим кредиторам.

В июне 2022 года Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Минфин РФ 27 июня ответил, что Россия исполнила обязательства в срок. Суммы для выплат были переданы в Национальный расчетный депозитарий и направлены владельцам еврооблигаций.

Как сообщало ИА Регнум, Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы пресечь любые попытки США и Евросоюза конфисковать замороженные активы Центробанка. Об этом 12 января написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд. Вашингтон собирается передать эти деньги Киеву.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби 12 января заявил, что Белый дом пока не готов дать новую информацию о возможной конфискации замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 11 января, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа.

В России неоднократно заявляли, что активы страны на Западе арестованы незаконно. В мае 2023 года Песков заявил, что страны, посягнувшие на российские активы, обязаны немедленно разморозить эти средства.