Анталья, Турция, 18 января, 2024, 01:51 — ИА Регнум. В турецкой провинции Анталья Манавгате на пляже 17 января был найден разложившийся труп человека без головы и правой руки. Об этом сообщила газета Alanya Postası.

(сс) Dito Hendarto На пляже

По информации издания, жандармы не смогли оперативно установить даже пол страшной находки. Труп направили на экспертизу в Анталью.

Тело нашли на пляже в районе Ченгера, рядом с пятизвёздочным отелем Amelya Beach, сотрудники которого вызвали полицию и береговую охрану.

Как сообщало ИА Регнум, генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию о гибели в Турции пропавшей туристки из Кирова Надежды Ярыгиной.

Женщина прилетела в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву после окончания туристической поездки. По данным российского генконсульства, 4 января она вышла на прогулку и не вернулась в отель.