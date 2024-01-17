Вашингтон, 18 января, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Ситуация на Украине кардинально изменилась в пользу России после прекращения военной помощи США, заявил в интервью телеканалу Fox News бывший начальник штаба американской армии, генерал в отставке Джек Кин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Россия торжествует, поскольку получит контроль над Украиной, если западные союзники перестанут финансировать Киев. Ситуация на Украине кардинально поменялась, это делает страну более уязвимой перед Москвой, добавил бывший офицер.

По словам Кина, украинская армия перешла к обороне по всей линии фронта. Из-за дефицита вооружений и боеприпасов ВСУ вынуждены действовать более осторожно, сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия без помощи США близка к истощению запасов некоторых вооружений, признал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Он подчеркнул, что командование ВСУ должно принимать в расчёт неопределённость с поставками военной помощи от союзников при планировании своих действий.

В Давосе 17 января лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что во всём мире нет таких ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины и способных выдержать противостояние с российской армией. Он упомянул артиллерийские снаряды калибра 155 мм. По его словам, все производители этих боеприпасов не могут обеспечить ими украинских военных.

Россия добивается победы на Украине, не ожидая каких-либо позволений со стороны коллективного Запада, заявила 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не дать Москве победить. Дипломат попросила политика прислать ей «копию упомянутых правил», если французский лидер ими располагает.