Москва, 18 января, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Старший сержант Вооруженных сил России Евгений Мамин уничтожил огнём противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП противника в момент отступления националистов после неудачной атаки. Об успехе бойца рассказали в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве пояснили, что Евгений Мамин исходя из обстановки сам принял решение атаковать огнём самоходного противотанкового ракетного комплекса отступающих украинских боевиков.

«Он открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты», — рассказали в Минобороны РФ.

Старший сержант находился на боевом дежурстве, когда боевики попытались прорвать оборону и, применив бронетехнику и мотопехоту, атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении.

Мамин оперативно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава ВСУ, доложил о намерениях киевских военных, а также передал точные координаты на командный пункт подразделения. Артиллеристы нанесли удар. Противник после этого начал в спешке выводить технику и личный состав из района сосредоточения, но попал под огонь Евгения Мамина.

«Благодаря действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинским националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе», — заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, три склада украинских боеприпасов и базу с топливом поразили российские военные в зоне СВО 17 января. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский проинформировал об уничтожении вражеского танка Leopard-2 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Это произошло на купянском участке фронта в районе села Терны.

Во всём мире нет таких ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины и способных выдержать противостояние с российской армией, заявил 17 января лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.