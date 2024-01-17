Суражский район, Брянская область, 18 января, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы вечером 17 января предприняли попытку атаковать Суражский район с помощью тактического ракетного комплекса «Точка У».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

Глава региона заверил, что средствами ПВО воздушная цель была перехвачена и уничтожена.

«Пострадавших нет. Частично повреждён один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий разбиты стёкла», — написал Богомаз в Telegram-канале, добавив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, над территорией Брянской области пресекли попытку теракта со стороны ВСУ 17 января около 21:30 мск с применением ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотников самолётного типа.

Над Брянской областью уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА, заявили в Минобороны России.

Александр Богомаз написал, что две тактические ракеты «Точка-У» были сбиты системами ПВО при попытке пересечения государственной границы над Стародубским муниципальным округом.

Вечером 16 января в Брянской области был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Дрон подавили над Трубчевским районом.