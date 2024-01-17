Херсон, 17 января, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Херсонская область — первый и единственный регион, где с теоретической подготовкой к выборам обучают и практической. При этом в программу обучения входит оказание первой медицинской помощи, которая важна в условиях прифронтового региона. Безопасность людей на избирательных участках — в приоритете.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам представителей всероссийского студенческого корпуса спасателей Максима и Михаила, подготовка ведётся на базе МЧС. Ребята на манекенах наглядно показывают, как накладывать жгут при переломах различной тяжести у детей и взрослых.

Жительница Геническа Татьяна Викторовна считает, что такие моменты необходимы для подготовки независимых, квалифицированных наблюдателей.

«Очень нужное мероприятие проходит перед выборами президента России. Нужно уметь оказать первую помощь, потому что мы находимся в условиях боевых действий», — отметила местная жительница.

Общественный наблюдатель Валерий Геннадьевич сказал, что «приехал для того, чтобы узнать, как вести себя на выборах», что он обязательно должен уметь.

«Мы будем обучаться всему, что необходимо на выборах президента», — пояснил мужчина.

По его словам, обучение полезно и он принимает участие как в практической, так и в теоретической частях подготовки.

«Благодаря мероприятию будущие общественные наблюдатели получили исчерпывающую информацию о нюансах электорального процесса, правовой базе, а также всех технических тонкостях наблюдения за выборами», — добавил председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур.

Общественный наблюдатель Татьяна Ивановна заверила, что решительно настроена участвовать в выборах президента в качестве наблюдателя. Она всегда считала себя жительницей России.

«Я коренная россиянка, впечатления от обучения очень хорошие и от программы, которую нам здесь преподают ребята из корпуса спасателей, очень доходчиво рассказывают и показывают, как оказать доврачебную помощь в чрезвычайных обстоятельствах», — высказала мнение о семинаре Татьяна Ивановна.

Лектор по обучению независимых наблюдателей от Общественной палаты Херсонской области Андрей добавил, что семинары позволят подготовить людей к ситуациям, которые могут происходить на избирательных участках. В частности, провокации.

«Важно уметь противостоять возможным провокациям и не нарушать российское законодательство. Выборы президента должны быть прозрачными и легитимными», — уверенно заявил Андрей, пояснив, что информацию преподносят в сжатой и доходчивой форме для глав муниципалитетов и всех желающих. В рамках обучения предусмотрена командная работа и решение практических кейсов.

Глава Новосемёновского поселения Ивановского округа Ольга Юрьевна также принимает участие в подготовке к общественному наблюдению на выборах президента в Херсонской области. Вместе с ней на обучение прибыли и жители Ивановского округа, которые хотят быть независимыми наблюдателями.

Ольга Юрьевна рассказала, что обучение прошло в максимально доступной и увлекательной форме. У всех участников была возможность получить неоценимые знания, востребованные на избирательных участках.

«Я уверена, что выборы пройдут честно и прозрачно благодаря качественному общественному наблюдению», — добавила глава Новосемёновского поселения.

Координатор площадки по обучению наблюдателей к выборам президента Матвей рассказал, что обучающие семинары проводятся специально для того, чтобы дать людям качественные знания, обучить квалифицированному наблюдению на избирательных участках.

Матвей уверен, что после обучения местные жители станут более подготовленными к выборам и с полной уверенностью и ответственностью осознают свою роль независимых наблюдателей, от которых зависит законность и честность выборного процесса.

Как сообщало ИА Регнум, в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина вошла глава регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Ерёменко.

Для Центральной избирательной комиссии РФ является делом чести провести президентские выборы так, чтобы «комар носа не подточил». Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 17 января.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года, досрочно можно будет проголосовать с 25 февраля по 14 марта. Выборы пройдут и в новых регионах: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.