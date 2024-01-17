На выставке «Россия» обсудили развитие ведущих IT-компаний страны
Москва, 17 января, 2024, 23:14 — ИА Регнум. В России благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» выручка ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, также вырастет ВВП за счёт технологий искусственного интеллекта, заявил 17 января заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии «ИТ, телеком, интернет: как национальные лидеры развиваются сами и развивают отрасль». Мероприятие состоялось на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня цифровизации.
Выступая перед представителями отрасли, Чернышенко отметил, что одна из пяти национальных целей развития посвящена именно цифровой трансформации.
«По поручению президента мы делаем шаг от цифровой экономики к экономике данных — новому сквозному национальному проекту. Ожидаем, что благодаря нацпроекту выручка ТОП-100 ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, до 5,3 трлн рублей, а ВВП вырастет на 11,2 трлн рублей за счёт технологий искусственного интеллекта. Гражданам будет доступно в 3,5 раза больше госуслуг в режиме онлайн», — сказал зампред.
Кроме того, до 2030 года будет поддержано не менее тысячи ИТ-стартапов, создано около двух тысяч решений и продуктов, подготовлено более 850 тысяч специалистов в сфере ИТ, добавил Чернышенко.
По его словам, для оперативного реагирования на проблемы граждан и запросы от бизнеса государство должно уметь быстро внедрять новые решения. Для этого по указу Владимира Путина разрабатывается единая цифровая платформа «ГосТех».
В ближайшие два года, подчеркнул Чернышенко, на ней будет реализовано свыше 100 проектов, включая готовые сервисы и типовые решения для регионов. С 2024 года начинается перевод на «ГосТех» систем и сервисов российских регионов. Также важно, что платформа имеет беспрецедентный уровень защиты — она полностью базируется на российских программных и технологических решениях, защищена от природных и киберугроз, добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, идея создания единой цифровой платформы, на которой будут размещены все существующие государственные системы для граждан и бизнеса, родилась в 2020 году. Благодаря внедрению платформенного подхода уже в ноябре 2022 года, согласно рейтингу Всемирного банка «GovTech Maturity Index», Россия вошла в первую десятку стран мира с наиболее высоким уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.
Первыми участниками эксперимента по переводу на платформу «ГосТех» были три ведомства: Минспорта России, Фонд обязательного медицинского страхования и Росимущество. А первыми реализованными сервисами для граждан — электронный полис ОМС и возможность записать ребёнка в спортивную школу онлайн.
«ГосТех» — одна из крупных инициатив нацпроекта «Цифровая экономика». Платформа представляет собой облачное решения для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы (ГИС) и различные сервисы.