Москва, 17 января, 2024, 23:14 — ИА Регнум. В России благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» выручка ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, также вырастет ВВП за счёт технологий искусственного интеллекта, заявил 17 января заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии «ИТ, телеком, интернет: как национальные лидеры развиваются сами и развивают отрасль». Мероприятие состоялось на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня цифровизации.

Павел Бедняков /Фотохост-агентство РИА Новости/ РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко

Выступая перед представителями отрасли, Чернышенко отметил, что одна из пяти национальных целей развития посвящена именно цифровой трансформации.

«По поручению президента мы делаем шаг от цифровой экономики к экономике данных — новому сквозному национальному проекту. Ожидаем, что благодаря нацпроекту выручка ТОП-100 ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, до 5,3 трлн рублей, а ВВП вырастет на 11,2 трлн рублей за счёт технологий искусственного интеллекта. Гражданам будет доступно в 3,5 раза больше госуслуг в режиме онлайн», — сказал зампред.

Кроме того, до 2030 года будет поддержано не менее тысячи ИТ-стартапов, создано около двух тысяч решений и продуктов, подготовлено более 850 тысяч специалистов в сфере ИТ, добавил Чернышенко.

По его словам, для оперативного реагирования на проблемы граждан и запросы от бизнеса государство должно уметь быстро внедрять новые решения. Для этого по указу Владимира Путина разрабатывается единая цифровая платформа «ГосТех».

В ближайшие два года, подчеркнул Чернышенко, на ней будет реализовано свыше 100 проектов, включая готовые сервисы и типовые решения для регионов. С 2024 года начинается перевод на «ГосТех» систем и сервисов российских регионов. Также важно, что платформа имеет беспрецедентный уровень защиты — она полностью базируется на российских программных и технологических решениях, защищена от природных и киберугроз, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, идея создания единой цифровой платформы, на которой будут размещены все существующие государственные системы для граждан и бизнеса, родилась в 2020 году. Благодаря внедрению платформенного подхода уже в ноябре 2022 года, согласно рейтингу Всемирного банка «GovTech Maturity Index», Россия вошла в первую десятку стран мира с наиболее высоким уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Первыми участниками эксперимента по переводу на платформу «ГосТех» были три ведомства: Минспорта России, Фонд обязательного медицинского страхования и Росимущество. А первыми реализованными сервисами для граждан — электронный полис ОМС и возможность записать ребёнка в спортивную школу онлайн.

«ГосТех» — одна из крупных инициатив нацпроекта «Цифровая экономика». Платформа представляет собой облачное решения для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы (ГИС) и различные сервисы.